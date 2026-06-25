ИИ – это уже база, а не дополнение. Топ-менеджер Rambler&Co назвала каналы для коммуникации брендов со своей аудиторией в новой реальности

Исполнительный директор портала «Рамблер» призвала обратить внимание на изменение медиапотребления и учитывать новые привычки пользователей.

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24 июня 2026 года исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова приняла участие в Экспертном клубе НРФ в рамках трека «Где и как говорить с рынком». Онлайн-дискуссия была посвящена каналам, площадкам и механикам коммуникации в новой конфигурации рынка, а также изменениям медиаландшафта и стратегиям работы с аудиторией в условиях перегруженного внимания.

В ходе выступления Анна Иванова представила тезисы о трансформации пользовательского пути и новых паттернах взаимодействия аудитории с контентом. По ее словам, один из ключевых сдвигов сегодня – переход к вопросно-ответной модели потребления информации.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Технологии меняются настолько быстро, что старые подходы к коммуникации уже не работают – приходится придумывать новые механики и честно смотреть на то, где у бренда есть реальный контакт с человеком. Пользователь больше не хочет просто читать статью или смотреть ролик, ему нужен диалог с контентом: дополнительные вопросы, контекст, помощь в принятии решений. На этом фоне растет роль ИИ сервисов и гиперперсонализации: когнитивная нагрузка аудитории на пике, и кампании нужно планировать так, чтобы экономить человеку время и не перегружать его, опираясь на инновационность, технологичность, доверие и эмоциональную связь».

Одним из центральных выводов выступления стал рост использования ИИ-сервисов для получения информации. Спикер отметила, что пользователи все чаще применяют такие инструменты для поиска и суммаризации информации, просмотра релевантных новостей и погоды, а также рекомендаций по покупкам. Этот тренд меняет не только сам пользовательский путь, но и структуру цифрового трафика: рост умных ответов в поиске снижает объем переходов на внешние ресурсы.

В качестве практических примеров Анна Иванова представила кейсы сервисных и рекламных интеграций портала «Рамблер», встроенных в релевантный контент. Среди них – умный мини-сервис «Калькулятор транспортного налога», чат-боты, которые помогают пользователям обучать детей безопасному поведению в сети, готовить к школе, выбирать семейный автомобиль и даже знать места для сдачи вторсырья. В них сочетание ИИ, новых пользовательских сценариев и персонализации помогает брендам выстраивать более полезную и точную коммуникацию с аудиторией.

Вместе с Анной Ивановой выступила Мария Корниенко, директор стратегического департамента Group4Media. Экспертный клуб НРФ – это специальный проект в рамках Национального рекламного форума, представляющий собой серию деловых мероприятий, дискуссий и контентных активностей для профессионалов индустрии.