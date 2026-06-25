В Оренбургской области от воды освободили 35 домов за сутки

Экстренные службы произвели откачку воды из 35 домов в Бугуруслане Оренбургской области, где произошли подтопления из-за сильных дождей и выхода рек из берегов. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в "Максе".

"В Бугуруслане продолжается ликвидация последствий стихии. Экстренные службы устраняют последствия обильных осадков, которые привели к подтоплениям. За последние сутки удалось освободить от воды 35 жилых домов. Работы по откачке воды продолжаются", - говорится в сообщении.

Всего к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 41 человек и 18 единиц специализированной техники.

В ведомстве также отметили, что в Бугуруслане для предотвращения возможных эпидемиологических угроз создан необходимый запас бутилированной воды и реагентов для обеззараживания как воды, так и территорий, освобождающихся от подтопления.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные правительства региона, в Оренбуржье по состоянию на вечер 24 июня в пяти муниципальных образованиях оставались подтопленными 109 жилых домов и 267 придомовых территорий.