Ничего не спасает: в России жалуются на страшное нашествие комаров

В ряде регионов России зафиксировано массовое нашествие комаров и мошек, сообщает Shot.

Жители ЯНАО, в том числе Уренгоя, жалуются, что насекомые роем садятся на одежду и открытые участки тела. После укусов появляются красные пятна, опухоли и отеки — особенно страдают дети.

От мошек не спасает даже плотная ткань: насекомые прогрызают ее и кусают человека. Одна из собак получила более 30 укусов. Аналогичная ситуация наблюдается в Архангельске, Томской и Омской областях. Там полчища насекомых облепляют улицы и людей. Специалисты советуют избегать занятий спортом на открытом воздухе, а выходя на улицу, носить светлую одежду с длинными рукавами, полностью закрывающую руки и ноги.

Ранее сообщалось о нашествии саранчи в Калмыкии. Отмечалось, что она поразила 343 тысячи гектаров сельхозугодий. В шести районах республики объявлен режим повышенной готовности.

Для уничтожения вредителей задействованы пять самолетов, которые обрабатывают поля от личинок. Насекомые также добрались до Ростовской области. Их заметили в Гукове, Красном Луче, Звереве, Белой Калитве, Красном Сулине и других населенных пунктах.