АТОР сообщила об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Японии

Информации о пострадавших организованных российских туристах в связи с землетрясением на северо-востоке Японии нет, оно затронуло районы, непопулярные у путешественников. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Землетрясение на северо-востоке Японии затронуло районы, которые редко посещают организованные туристы из России», — указали в АТОР.

По информации ассоциации, транспортное сообщение в затронутых районах удалось восстановить, а угрозу цунами сняли.

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло 25 июня в 7:30 (1:30 мск) в море в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались и в Токио. Опасность цунами не объявляли. Очаг залегал на глубине 44 км. При землетрясении пострадали пять человек.

Кроме того, землетрясение произошло в Венесуэле. Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные архива Геологической службы США сообщила, что оно стало сильнейшим в стране с 1900 года.