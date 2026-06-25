В Севастополе временно прекратили движение троллейбусов

Движение всех троллейбусов за исключением маршрута №12 временно прекращено в Севастополе из-за перебоев в работе энергосистемы. Об этом сообщается в канале транспорта города в "Максе".

"Уважаемые севастопольцы! В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии, временно прекращено движение всех троллейбусов за исключением маршрута №12", - говорится в сообщении.

Развожаев также сообщал, ночью 24 июня в результате атаки противника была повреждена часть энергетической инфраструктуры Севастополя. Работа троллейбусов была скорректирована из-за отсутствия напряжения в сети, отменено несколько маршрутов. В течение дня электричество вернули в большинство домов города, утром губернатор сообщил о перегрузке сетей и введении графика подачи электричества.