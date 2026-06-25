В аэропорту Краснодара задерживаются восемь рейсов

Вылет и прилет восьми рейсов задерживается в международном аэропорту Краснодара, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет задерживаются четыре рейса, в том числе по одному в Ташкент (Узбекистан) и Казань. Два рейса задерживаются в Москву.

На прилет задержано еще четыре рейса, в том числе по одному из Ташкента и Казани. Два рейса задерживаются из Москвы.

Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара. Последний раз они были введены в 00:41 мск и были сняты в 03:36 мск 24 июня. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика.