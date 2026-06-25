Политолог Тети: затруднение Италией выдачи виз россиянам самоубийственно

Введение ограничений на выдачу виз россиянам Италией самоубийственно для ее экономических интересов. Такое мнение выразил в интервью ТАСС итальянский политолог и книгоиздатель Сандро Тети.

"Есть очень много проблем. Например, это самоубийственная для нас, для итальянской экономики, политика, которая всеми силами делает труднее получение виз, поэтому русских туристов у нас стало меньше на 95%, и они предпочитают уже другие страны, - сказал он. - Действительно, стало трудно, и потом, логично что, когда ты слушаешь постоянно, что русские такие плохие, злые, жесткие, ты думаешь, что попасть в Россию и получить визу - практически невозможно".

При этом Тети обратил внимание на асимметричную реакцию России на ужесточение выдачи виз для россиян Италией. "Вы, наоборот, практически отменили визы, - продолжил он. - То есть сейчас, чтобы ездить в Россию, можно получить совершенно спокойно из дома электронную недорогую визу и, кстати, до 2022 года не было такого".

"Стало тяжелее, дороже приехать к вам, потому что прямыми рейсами уже нельзя. Потом есть жуткая пропаганда, поэтому многие боятся поехать в Россию, - рассказал он. - Многие даже спрашивают: ты что, сумасшедший? Там война, там опасно. Но в последнее время люди стали все равно приезжать, и я знаю, что летом приедут не студенты, а просто взрослые люди, которые изучают на вечерних курсах русский язык и хотели бы посетить Россию. Сейчас это не массовое явление, но все-таки оно существует".

Полный текст первой части интервью Сандро Тети будет опубликован в 12:00 мск.