В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой ввести дополнительный семейный образовательный отпуск для учащихся школ. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на соответствующее обращение депутата министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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Парламентарий предлагает разрешить школьникам отсутствовать на занятиях до пяти учебных дней в году по заявлению родителей. В обращении подчеркивается, что сейчас законно пропустить уроки можно только по уважительным причинам, однако специального механизма для краткосрочных семейных поездок без конфликтов из-за посещаемости не предусмотрено.

Согласно задумке автора, отпуск будет оформляться через предварительное уведомление школы. Ученик при этом обязан будет самостоятельно наверстать пропущенную программу, а дни отсутствия не станут считаться прогулами.

Чернышов считает, что такая мера позволит семьям чаще путешествовать по России, посещать музеи и достопримечательности, а также укреплять внутрисемейные связи. Особенно полезным нововведение может стать для родителей, работающих по сменному графику, часто уезжающих в командировки или не имеющих возможности отдыхать с детьми исключительно в каникулы.

До этого в ГД предложили разрешить школьникам приносить антистресс-набор на ЕГЭ. Автор инициативы счает, что экзамен остается одним из наиболее напряженных этапов обучения и сопровождается серьезным эмоциональным давлением.