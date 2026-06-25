Энтузиастка из Бурятии спасает родное село от вымирания

Уроженка села Нестерово в Бурятии Татьяна Черных делами и собственным примером пытается доказать, что в деревне жить не хуже, чем в городе. Она реализует проект "Креативное село XXI века", главная задача которого - удержать молодежь от естественного желания перебраться в мегаполис.

Уехать нельзя остаться

- Все спрашивают: "Зачем это тебе? Уезжай в город, там проще, больше возможностей и перспектив". Так и есть - не поспоришь, но ведь тогда наше родное Нестерово совсем пропадет! Наверное, это моя миссия, и я должна ее выполнять. Честно, бросила бы - столько сил и энергии в это вкладывается, что если перевести в реальные деньги, то могла бы уже стать миллионером. Но понимаю, что надо работать над тем, чтобы в селе люди чувствовали свою востребованность, чтобы молодые не уезжали, иначе исчезнет с карты населенный пункт, как многие другие, - рассуждает Татьяна Черных.

В спасении села нет романтики и выгоды - сплошная проза. Предпринимательница признается: хочет полностью изменить жизнь своих односельчан и жителей соседних деревень. Поэтому отказывается от переезда и продолжает фонтанировать идеями. Уверяет: деньги для нее не главное, важнее тот смысл, который вкладывает в свою малую родину.

Лидерские качества у Татьяны развились рано - уже в 18 лет ей предложили возглавить сельский Дом культуры. Директор уходила на пенсию, вариантов было всего два: закрыть ДК либо передать бразды правления студентке. Девушка признается: испугалась, ведь такая ответственность! Хотелось просто, как все, наслаждаться яркой и короткой студенческой порой, но Татьяна понимала: от ее решения зависит будущее села. Согласилась и с азартом юности включилась в работу. Директор-студентка стала участвовать в различных конкурсах, выигрывала гранты, создала ТОС, чтобы можно было благоустроить территорию. В итоге получилось открыть досуговую зону, кинозал, игровую. В 2017 году Татьяну Черных признали лучшим работником культуры Республики Бурятия, а сельский ДК - лучшим учреждением отрасли.

- С детства посещала кружки, секции, была активной. В деревне-то что еще делать? У нас развлечений мало. Это в городе родители могут отдать детей к профессиональным наставникам или в перспективные секции. На селе единственное место, куда можно пойти, - Дом культуры. Нам повезло, с нами занимались в ДК, много сил вложила первая школьная учительница Елена Романовна. Очень важно, чтобы в каждой деревне были такие люди и места, где дети могли бы раскрыть свои таланты, лидерские качества, - рассказывает Татьяна Черных.

Из огня да в ЦПШ

В 2019 году пожар уничтожил ДК. Для маленького села - трагедия, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Жители собрались и сами создали новое творческое пространство - "ДоброДом", которое стало местом притяжения селян и туристов.

Что такое "ДоброДом"? Одноэтажное здание, стоящее на краю села. Его хорошо видно с трассы, ведущей на Байкал.

- Да, его все видят. А теперь представьте: это здание бывшей ЦПШ - церковно-приходской школы 1905 года постройки. Его перевезли из соседнего села, дети там учились, а потом дом забросили, и десятилетиями он ветшал. И все туристы, проезжая на Байкал, смотрели на обвалившийся забор. Честно признаюсь, очень расстраивало, что именно по этой развалюхе люди судят обо всей деревне. Очень приятно, что сейчас, после реконструкции, впечатление у них поменялось, - рассказывает Татьяна.

Рядом с "ДоброДомом" появились мастерские - селяне в складчину и с помощью пожертвований выкупили стоящие неподалеку заброшки и привели их в порядок. Сейчас там три мастерских: войлочная и швейная (Дом мод), столярная и гончарная (Дом дерева), а также художественная мастерская (Дом творчества). Все вместе они составляют "Креативное село XXI века". Население Нестерово - 500 человек, а посещают новое пространство более десяти тысяч.

Оплачено туристами

Татьяна Черных объясняет: это место для свободного самовыражения, творческой деятельности и взаимодействия сельских жителей, драйвер развития населенного пункта. Суть идеи в ревитализации заброшенных неэксплуатируемых зданий в креативные площадки для организации обучения, разнообразного досуга, выставок работ мастеров, художников, ремесленников и так далее.

- Пока у нас задействованы три специалиста, они проводят мастер-классы для гостей и занятия для детей. Надеемся, что умельцев будет больше, - талантливых людей в селе много. В перспективе сделаем спальные корпуса, чтобы гости могли оставаться переночевать. Эту идею подсказали туристы, которым так понравилось у нас, что они захотели побыть подольше. Есть намерение выкупить избы под гостевые дома, но нужны финансы. Это позволило бы создать новые рабочие места - селяне смогут продавать сувениры, получат возможность открыть точки общепита, - объясняет руководитель проекта.

Сегодня там занимаются 113 детей из Нестерово и окрестных деревень. Для ребят все кружки бесплатны. Все-таки в деревне у родителей нет лишних средств "на баловство". Самая доступная забава в селе - огород. Тут тебе и физкультура, и ботаника, и эстетика. Расходные материалы для занятий приобретают на средства от платных мастер-классов для приезжих - по сути, туристы помогают сельской ребятне.

- Если бы хотели заработать на гостях, мы бы уже крепко стояли на ногах. Но ведь главная цель - создать досуг для местных. Мы спросили у молодежи: "Что нужно, чтобы вы не уехали?". Им негде работать и нечем заняться. Досуг создали: фитнес, коворкинг, настолки, провели интернет. Ведь в селе с ним проблема, а сюда можно прийти и спокойно поработать в Сети. Это преимущество "ДоброДома" молодые оценили особенно, - признается Татьяна.

За лучшей долей молодые люди едут в города, но и эту ситуацию можно исправить. В планах - создание "Креативного агрокластера", где будут работать односельчане. Это поможет сократить отток населения.

- У меня план на пятилетку, как в Советском Союзе. Надеюсь, что удастся реализовать его в более короткий срок. "Креативный агрокластер" - это ферма, где будем печь хлеб, делать сыр, сливки и так далее. Нужно выходить на новый уровень по производству изделий: сувениров, одежды. Здесь каждый сможет найти для себя работу по душе. Главное - сохранить людей, удержать молодых и перспективных, чтобы они понимали: и на селе есть возможность реализоваться, - резюмирует собеседница.

При этом Татьяна Черных рассчитывает на поддержку - создание агрокластера требует серьезных вложений.

Справка РГ

"Креативное село XXI века" входит в топ-100 лучших молодежных проектов России в сфере креативных индустрий, в топ-100 самых вдохновляющих историй премии "Россия - страна возможностей" и в топ-10 всероссийской премии "Headliner года".