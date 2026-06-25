Запрет соцсетей для подростков потерпел полный крах
Австралийский запрет на соцсети для подростков младше 16 лет пока не дал заметного эффекта. Как показало исследование, опубликованное Британским медицинским журналом, пишет AFP.
Спустя три месяца после вступления закона в силу привычки подростков практически не изменились. Дети обходят ограничения через аккаунты старших, поддельные профили и частные браузеры.
Учёные опросили более 400 юных пользователей до и после введения запрета. Среди 12–13-летних изменений почти нет, у 14–15-летних зафиксировано небольшое снижение, а подростки старше 16 стали пользоваться соцсетями даже чаще.
Авторы пришли к выводу, что сразу после введения закона наблюдались ограниченное исполнение, неполное соблюдение и массовый обход ограничений.
Напомним, что Австралия ввела запрет в декабре 2025 года, обязав техногигантов удалять несовершеннолетних пользователей под угрозой штрафа почти в 50 миллионов австралийских долларов.