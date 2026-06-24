Сделавшая кальян на куличе направила письмо с покаянием в РПЦ

Жительница Москвы Ксения Белоусова, которую ранее приговорили к трем годам лишения свободы за создание «кальяна на куличе», отправила письмо с покаянием в РПЦ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал ее адвокат Станислав Соловьев, в РПЦ уже подготовили ходатайство о смягчении наказания. По его словам, суд может исключить указание на отмену условного осуждения Белоусовой.

«Ксения из СИЗО направила обращение в РПЦ, в котором раскаивается за совершенное и просит прощения. На что церковь ответила, что готова ходатайствовать в суд о смягчении наказания», — заявил он.

Напомним, что в апреле Белоусова сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Результат она сняла на видео и выложила в соцсети. В итоге в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Ее приговорили к 3 года и 25 дням лишения свободы.