Актриса Елизавета Боярская покинула Россию

Елизавета Боярская ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако на сей раз востребованная актриса не стала молчать о том, что уехала из страны.

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Дочь знаменитого актера Михаила Боярского, супруга артиста Максима Матвеева сообщила, что отправилась в Китай. Елизавета уточнила, что у нее гастроли. Не секрет, что Боярская считается одной из самых востребованных отечественных актрис. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Причем Лиза успевает не только сниматься в кино, но и служить в театре. Собственно, именно с труппой Боярская и покинула Россию.

"Друзья, мы с труппой МДТ прилетели в Пекин. 25, 26 и 27 июня играем здесь "Три сестры", а в остальное время наша неугомонная компания штурмует достопримечательности Пекина и окрестности", - сообщила Боярская в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, что актриса давно служит в Малом драматическом театре и живет в Санкт-Петербурге. Тем не менее, Елизавета регулярно бывает в Москве. Кроме того, она много гастролирует и мотается по командировкам. В таком насыщенном рабочем графике Боярская успевает воспитывать детей от Матвеева. У пары подрастают 14-летний Андрей и восьмилетний Григорий.