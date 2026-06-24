Актриса Елизавета Боярская покинула Россию
Елизавета Боярская ведет достаточно закрытый образ жизни. Однако на сей раз востребованная актриса не стала молчать о том, что уехала из страны.
Дочь знаменитого актера Михаила Боярского, супруга артиста Максима Матвеева сообщила, что отправилась в Китай. Елизавета уточнила, что у нее гастроли. Не секрет, что Боярская считается одной из самых востребованных отечественных актрис. Ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Причем Лиза успевает не только сниматься в кино, но и служить в театре. Собственно, именно с труппой Боярская и покинула Россию.
Напомним, что актриса давно служит в Малом драматическом театре и живет в Санкт-Петербурге. Тем не менее, Елизавета регулярно бывает в Москве. Кроме того, она много гастролирует и мотается по командировкам. В таком насыщенном рабочем графике Боярская успевает воспитывать детей от Матвеева. У пары подрастают 14-летний Андрей и восьмилетний Григорий.