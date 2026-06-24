РПЦ вступилась за сделавшую кальян на куличе москвичку

Представители Московского патриархата решили вступиться за получившую реальный срок девушку после получения от нее письма с искренними извинениями за кощунственный перформанс.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил о подготовке обращения в инстанцию, передает РИА «Новости».

По его словам, документ уже передан стороне защиты.

«По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания», – рассказал представитель РПЦ.

В апреле девушка использовала пасхальный символ в качестве чаши для курения в одном из столичных баров. Видеозапись поступка была опубликована в социальных сетях, что привело к возбуждению уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Подсудимая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

Мировой судья 27 мая приговорил фигурантку к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Суровое наказание обусловлено наличием непогашенной условной судимости за незаконное хранение наркотических средств, вынесенной годом ранее. Апелляционная жалоба на решение суда будет рассмотрена 25 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд приговорил Ксению Белоусову к трем годам колонии. Адвокат Игорь Упоров допустил последующее смягчение наказания вышестоящими инстанциями. Месяцем ранее столичные следователи завершили расследование этого уголовного дела.