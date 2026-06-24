«Вредные советы» Остера назвали «энциклопедией пакостей»

Президент Российского союза писателей (РСП) Дмитрий Кравчук, известный как основатель порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру», высказался о возможном запрете книги Григория Остера «Вредные советы». Его слова передает News.ru.

Основатель порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру» выразил мнение, что «Вредные советы» много лет никого не смущали, но теперь общество стало требовательнее к морали.

«Действительно ли вредны для детей? Это своего рода черный юмор. Если общество считает, что они вредят, пусть эксперты-психологи проведут исследование. Местами это энциклопедия пакостей, но кто я такой, чтобы судить Остера», — заявил Кравчук.

Эксперт также напомнил, что нормы морали со временем меняются.

«Если что-то было уместно в 1990, может стать неуместно сейчас. Возможно, настала пора пересмотреть судьбу контркультуры», — добавил он.

Ранее была раскрыта причина проверки следователями «Вредных советов» Остера. По данным источника, в докладе отмечено, что произведения писателя разрушают нравственный фундамент детей под видом юмора и воспитания.