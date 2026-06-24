Жители села Лох ополчились на туристов

В селе Лох живут терпеливые люди. Не лохи и лохушки, а лоховчане. Да, некоторые передвигаются на ослах. Так это в целях экономии бензина. Да, на магнитиках в сувенирных лавках называют Лох селом мечты. Так это чтобы хоть как-то призвать к совести тех, кто лишает их самого дорогого - вывески с названием села на въезде.

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"Это какой-то феномен совершенно. Неожиданно для нас и вообще для всех ее забирают, крадут, отвинчивают, срывают на память", - говорит Мария Кислина, житель села Лох, экскурсовод.

Первую вывеску украли четыре года назад. Заменили. Но история повторяется - исчезло уже несколько десятков.

Кража указателей - дело серьезное. Наказание - от штрафа до обязательных работ или ареста. Пока никого не нашли. Возможно, потому что не искали. Местные пытались решить вопрос кардинально - начали продавать профессионально выполненную копию. Но ситуацию это не изменило. Такой сувенир привлекает не всех.

Дошло до того, что в селе поставили памятник украденным знакам. На открытие пришли все, даже гуси с парнокопытными. Их ведь тоже довели. С одной стороны, село стало мемом. Количество туристов удвоилось - 40 тысяч человек в год. Для Лоха с семью сотнями жителей - это неплохо. И ведь здесь есть что посмотреть - старинный храм, гончарная мастерская, водяная мельница и конная ферма с редкими породами.

А ближе к вечеру некоторые отрывают очередную вывеску. И это при том, что название села имеет вполне серьезные корни. Оно произошло от русского "лог", то есть низина, и немецкого "loch" - углубление. В 19 веке здесь было немало поселенцев из Германии. Сейчас же у жителей на исходе и нервы, и средства.

Местная администрация самоустранилась. Говорят, автодорога находится в ведении дирекции дорожного хозяйства Саратовской области, а они сами не уполномочены давать комментарии. Лоховчане изготавливают вывески на свои кровные.

Спасут ли камеры - большой вопрос. Предыдущие вывески прибивали, приклеивали, приваривали. Не помогло. Если еще и вместе с камерой унесут - будет совсем не по-лоховски.