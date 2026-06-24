Названа еще одна причина смерти актрисы Татьяны Плетневой

Актриса Татьяна Плетнева постоянно следила за своим здоровьем, регулярно проходила диспансеризацию. Вместе с тем, врачам не удалось спасти ей жизнь, 18 июня она скончалась, пишет портал «СтарХит».

По данным портала, после смерти «королевы эпизода» в массмедиа появились публикации о том, что Татьяна Плетнева умерла от рака печени, биопсия показала четвертую стадию рака.

Вместе с тем, в дальнейшем стало понятно, что у актрисы, сыгравшей порядка 200 ролей, были и другие заболевания, пояснили авторы статьи.

Ольга Бельц, сестра Татьяны, рассказала журналистам, что в феврале 2026 года актриса пришла к врачу и ее прямо из кабинета увезли в стационар. Медики сделали анализы и диагностировали у нее рак.

Врачи приняли решение о госпитализации и проведении исследований. После масштабного обследования они констатировали, что «что там не рак, а что-то другое».

«К сожалению, у Татьяны было два диагноза — цирроз печени и четвертая стадия рака. Все было уже на последней стадии, там уже поздно было что-то делать», — отметила Бельц.

Врач-онколог Владимир Ивашков разъяснил, что рак печени — один из самых агрессивных видов рака, при этом заболевании, особенно в терминальной стадии, шансы выжить практически отсутствуют.

По его словам, обычно рак поражает тех, кто имел какие-либо проблемы с печенью, болел гепатитом, а также тех, кто имеет лишний вес.