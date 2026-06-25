«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Подмосковье в пятницу

В пятницу, 26 июня, в Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Гроза. Период предупреждения с 12:00 26 июня до 18:00 26 июня. Днем 26 июня в отдельных районах области ожидается гроза с дождем», – говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на синоптиков сообщало, что в столичном регионе в четверг, 25 июня, ожидаются облачная с прояснениями погода, дождь и до 21 градуса тепла.