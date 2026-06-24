Сестра Плетневой назвала еще одну причину смерти актрисы

Российской актрисе Татьяне Плетневой поставили два диагноза — четвертая стадия рака печени и ее цирроз. Из-за поздней стадии заболеваний врачам было «поздно что-то делать».

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Об этом заявила сестра умершей артистки Ольга Бельц.

— К сожалению, у Татьяны было два диагноза — цирроз печени и четвертая стадия рака. Все было уже на последней стадии, там уже поздно было что-то делать, — отметила женщина в эфире передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Врач-онколог Владимир Ивашков, подчеркнул, что в случае Плетневой шанс на выздоровление был крайне мал, поскольку рак печени является одним из самых агрессивных видов, а количество умерших примерно равняется количеству заболевших. По словам специалиста, обычно рак поражает людей, которые обладали проблемами с печенью и болели гепатитом. При этом обнаружить этот вид рака на ранних стадиях очень сложно.

Татьяна Плетнева скончалась 15 июня в возрасте 48 лет, находясь на лечении в больнице. Продюсер актрисы Кира Смитт рассказала, что Плетнева до последнего скрывала от общественности свою болезнь. Она добавила, что артистка смогла вырастить прекрасную дочь.