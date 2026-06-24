Украина неизбежно столкнется с внутренним конфликтом после того, как окончательно испортит отношения с международным сообществом из-за своей идеологии.

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Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

«Когда они окончательно разругаются, рассобачатся со всем остальным миром, они начнут грызть глотку друг другу, потому что человеконенавистническая идеология не подразумевает для человека возможности мирно сосуществовать с другими людьми», — объяснила Маргарита Симоньян.

Она добавила, что такая идеология по своей природе исключает любые формы мирного сосуществования не только с внешними оппонентами, но и внутри самого украинского общества.

В качестве примера текущей деградации внешнеполитических связей Киева Симоньян привела конфликт с Польшей, охарактеризовав его как «битву жабы и гадюки», за которой, по ее словам, крайне занятно наблюдать. Главред RT также выразила уверенность, что следующей страной, с которой у украинских властей случится очередной скандал, станет Венгрия.