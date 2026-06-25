Минпросвещения подготовит новые учебники по всем школьным предметам

Единые учебные пособия появятся по всем общеобразовательным предметам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Об этом Кравцов рассказал в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что в список для 10–11-х классов планируется включить пособия по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии. Для 5–9-х классов подготовят учебник по труду.

Министр добавил, что к созданию пособий по математике, информатике, физике, химии и биологии подключилась Российская академия наук. Эта работа ведётся в рамках утверждённого правительством плана по улучшению математического и естественно-научного образования.

Кравцов также напомнил, что единый учебник истории уже получил высокую оценку педагогов, а подготовка государственных учебников по обществознанию полностью завершена.

Ранее Кравцов впервые показал новые учебники по обществознанию, по которым с 1 сентября будут обучаться школьники девятых и десятых классов.