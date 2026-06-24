В МВД назвали самую опасную технологию мошенников
Среди технологий, которые применяют преступники, наиболее опасны дипфейки. Об этом рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
«Дипфейк - это самая опасная технология, с внедрением которой количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти», - констатировал Филиппов.
Он добавил, что когда люди верят, что им звонят якобы знакомые люди - руководители и начальники, родственники - при таком развитии событий граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия. Филиппов отметил, что существуют три вида дипфейков: «оживление фото», «дипфейк-маска» и «дипфейк-аватар». Последний, по мнению начальника следственного департамента, является наиболее опасным.
«Это дипфейк, который может действовать в режиме реального времени», - подчеркнул правоохранитель.
Он объяснил, что для его использования не нужно никаких дополнительных подготовок. Сразу начинает транслироваться голос в режиме реального времени, который трансформируется под знакомый. Человек при этом видит перед собой изображение, специально сгенерированное под ситуацию.
По оценкам экспертов, сейчас в Сети функционируют более 150 тысяч сервисов, способных генерировать дипфейки. За пять месяцев этого года, по словам Филиппова, мошенники обманули таким способом четыре тысячи человек. Ущерб оценивается в 21 миллиард рублей. Средняя сумма составляет до 16 миллионов.
Представитель МВД предложил несколько идей по регулированию технологии дипфейков. Во-первых, нужно ввести в гражданское законодательство само это понятие. Причем надо учитывать, что это всего лишь технология, которая становится дипфейком в негативном значении, когда применяется в противоправных целях. Необходимо ввести обязательную маркировку синтетического и реального контента, в том числе любых документов. И необходимо защищать цифровую личность аналогично защите личности физической, заключил Филиппов.
Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе со «Звездой» объясняла, почему в разговоре с мошенниками важно вовремя положить трубку. По ее словам, даже в случае разоблачения и продолжения диалога, злоумышленники могут сознательно затягивать разговор для получения образцов голоса, чтобы в будущем создать дипфейк для рассылки кругу общения. Кроме того, во время продолжения диалога мошенники могут применять различные психологические приемы для того, чтобы посмотреть на реакцию потенциальной жертвы и выбрать на будущее наиболее эффективные из них.