666 пар вступят в брак 26.06.2026 в Красноярском крае

Ажиотажный спрос продемонстрировали влюбленные в Красноярском крае на регистрацию брака 26 июня.

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"На днях случится свадебный бум!", - сообщили в агентстве ЗАГС Красноярского края. Речь идет о так называемой красивой дате 26.06.26. В этот день решили оформить отношения 1332 жителя региона, то есть 666 пар мужчин и женщин.

В агентстве назвали 26 июня самой популярной датой этого года - в краевые отделения ЗАГС поступило рекордное число заявлений от желающих жениться и выйти замуж.

В столице края в этот день станут супругами 184 пары. По такому случаю несколько отделений ЗАГС приняли решение работать до полуночи. Так же поступят филиалы агентства в Ачинске и Сосновоборске.

Спорная по смыслу присказка "Хорошее дело браком не назовут" отойдет в этот день со своей сомнительностью на второй план - ее вытеснит яркое само по себе, и к тому имеющее легендарные коннотации число идущих под венец пар.