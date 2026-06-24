Депутат рассказал, что делать, если ребенка не пускают в 10 класс

Олег Смолин заявил НСН, что практика, когда администрации школ давят на ребенка по поводу обучения после 9-го класса – противоречит позиции Минпросвещения.

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Не считая регионы, где идет эксперимент с целевым набором в колледжи, родители должны жаловаться в Рособрнадзор и прокуратуру, если их ребенку не дают пойти в 10 класс. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

«За исключением 12-ти регионов, где проходит эксперимент с целевым набором в колледжи для желающих сдавать два ОГЭ вместо четырёх, давление с требованием не пускать ребят в десятые классы противозаконно и противоречит позиции Минпросвещения. Это важно родителям знать. Если вас не пускают в 10-й класс, обращайтесь в Рособрнадзор, прокуратуру, в конце концов, и к нам, и мы будем с этим бороться», - посоветовал он.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН, что скоро не будет существовать понятий «среднее специальное», «высшее специальное» образование, так что грани между колледжами и вузами сотрутся.