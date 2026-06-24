Пассажиры рейса в Анталью более суток не могут покинуть Казань

Пассажиры рейса Казань — Анталья уже более суток не могут вылететь на турецкий курорт. Как сообщает TourDom, вылет должен был состояться 23 июня, однако несколько раз переносился. На онлайн-табло аэропорта время и дата отправления в настоящее время отсутствуют, что усиливает тревогу и неопределённость среди ожидающих.

По данным источника, пассажиры находятся в здании воздушной гавани Казани. На ночь их размещали в местных отелях, однако уже в 02:30 всех вернули обратно в терминал. На опубликованных видео запечатлены уставшие люди с багажом, ожидающие решения своей участи. Туристы жалуются на отсутствие внятных объяснений и конкретных сроков вылета.

В пресс-службе авиакомпании задержку рейса объяснили техническими неполадками. Перевозчик заверил, что пассажирам предоставляются все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП), включая напитки, горячее питание и размещение в гостинице. Однако, судя по видео из аэропорта, многие пассажиры недовольны качеством и оперативностью предоставляемой помощи.

Транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль и следит за соблюдением прав пассажиров в соответствии с российским законодательством. В случае выявления нарушений перевозчику грозят штрафы и другие меры административного воздействия. Пассажирам рекомендуют фиксировать все задержки и обращения к представителям авиакомпании для возможного последующего взыскания компенсации в судебном порядке.