Очередь на подходах к Крымскому мосту заметно выросла

Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла до 899. Об этом сообщил в "Максе" оперативный канал о ситуации на мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 749 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22:00 мск 23 июня очередь на подходах к мосту составляла 310 автомобилей. 24 июня движение по мосту перекрывалось с 03:26 мск до 04:10 мск и с 08:33 мск до 09:00 мск.