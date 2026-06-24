Ситуация в Крыму сегодня: атака БПЛА, отключения света и перекрытый мост

Утром 24 июня Крым вновь подвергся атаке украинских беспилотников, в Севастополе работали системы ПВО, пишут «Аргументы и факты». По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над территорией России, а также над Черным и Азовским морями были перехвачены и уничтожены 323 дрона самолетного типа.

Около половины пятого утра Севастополь частично остался без электроснабжения после атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Экстренные службы перешли в режим повышенной готовности, ремонтные бригады приступили к оценке масштаба повреждений и восстановлению электросетей.

Новые атаки в Крыму были зафиксированы около семи часов утра. Местные власти сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в районе Парка Победы и на Северной стороне Севастополя.

Из-за перебоев с электроэнергией в Севастополе изменился порядок работы детских садов. На Северной стороне, в Инкермане и Орлином детсады открылись штатно, в остальных районах были организованы дежурные группы.

Ограничения затронули и транспортную логистику региона. Утром на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Официальные причины закрытия переправы не назывались, водителей попросили следовать указаниям специалистов транспортной безопасности. По данным «Аргументов и фактов», на подъезде со стороны Керчи образовалась пробка из почти 580 машин, время ожидания составило около двух часов.

Параллельно на полуострове продолжают действовать лимиты на заправочных станциях. Свободную продажу бензина и дизеля для граждан и коммерческих фирм остановили. Горючее сейчас отпускают для служебного транспорта экстренных и коммунальных служб. В Кремле подчеркнули, что профильные ведомства ведут напряженную работу, чтобы смягчить последствия этих ограничений.