В Ульяновской области ввели лимиты на продажу топлива

В Ульяновской области были введены временные ограничения на продажу топлива. Такое решение принято региональным правительством по итогам заседания оперативного штаба для борьбы со спекуляциями и стабилизации рынка.

Власти рекомендовали всем розничным сетям АЗС отпускать не более 40 литров бензина в одни руки для легкового автомобиля. Для дизельного топлива лимит составит 100 литров на легковую машину и 300 литров – на грузовой транспорт и автобусы.

Как подчеркнул зампред правительства области Руслан Хайрудинов, продажа любого топлива в канистры и прочую потребительскую тару полностью запрещается.

При этом ограничения не затронут машины экстренных и оперативных служб, спецтехнику ЖКХ и ТЭК, пассажирский общественный транспорт и сельхозпроизводителей – для них реализация горючего продолжится в обычном режиме.

В правительстве региона уточнили, что данные меры носят временный характер и будут действовать до особого распоряжения.

Ранее аналогичные лимиты были введены в Пензенской области. Топливо отпускается только в бензобак, для физлиц – не более 100 литров бензина и 200 литров дизеля на один автомобиль. Меры будут действовать до стабилизации логистических поставок.