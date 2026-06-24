В Ульяновске ввели ограничения на продажу топлива

Правительство Ульяновской области приняло решение ввести с 25 июня временные ограничения на продажу топлива во избежание спекуляций на рынке. Об этом говорится в сообщении правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Решением штаба всем компаниям, которые продают бензин и дизельное топливо в розницу через сети АЗС, с 25 июня рекомендовано ограничить продажу бензина в объеме не более 40 л на одно легковое транспортное средство, дизельного топлива - в объеме не более 100 л на одно легковое транспортное средство и не более 300 л для грузовых автомобилей и автобусов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Ульяновской области Руслана Хайрудинова.

Он также добавил, что вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости. Для транспорта экстренных и оперативных служб, спецтехники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), пассажирского общественного транспорта, сельхозтоваропроизводителей продажа топлива будет производиться без ограничений.

В правительстве пояснили, что такие меры вводятся для устранения спекуляций на топливном рынке и стабилизации ситуации.