Россияне переключились на отечественное спиртное

Российские потребители всё активнее выбирают отечественные алкогольные напитки. Как выяснили «Известия» на Неделе российского ритейла, доля локальных винных брендов достигла 63%, продажи выросли до 688 миллионов бутылок.

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Пивовары фиксируют рост интереса к собственным сортам. Основатель одного из брендов Таймураз Боллоев заявил, что общество «с удовольствием» приняло развитие российских пивных брендов благодаря высокому качеству.

Однако участники обеих отраслей указывают на нарастающие проблемы. Закупочная цена на вино за полтора года выросла на 24%, тогда как полочная — лишь на 13%.

Эксперт Марья Дей предупредила, что при сохранении темпов роста цен всё вино станет премиальным в глазах потребителей. Управляющий директор сети супермаркетов Владислав Курбатов подтвердил, что сети искусственно сдерживают инфляцию, чтобы продукция продавалась.