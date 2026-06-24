Роспотребнадзор перечислил туристические страны с высоким риском мелиоидоза

Вьетнам, Таиланд, Индия и другие популярные у туристов государства входят в перечень стран, эндемичных по мелиоидозу.

Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

В перечень также включены Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Мальдивы, Шри-Ланка и Непал.

Для снижения рисков ведомство советует избегать контакта с почвой, не ходить босиком, пользоваться шезлонгами и закрытой обувью. Не следует купаться в стоячих пресных водоёмах и посещать затопляемые районы. Кроме того, рекомендуется исключить контакты с животными и употреблять только проверенную воду и продукты.

В Роспотребнадзоре также напомнили о симптомах заболевания.

Мелиоидоз проявляется высокой температурой, болями в мышцах и грудной клетке, кашлем с гнойной мокротой и примесью крови, диареей и абсцессами различной локализации.

23 июня в России был зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда.