24 июня: какой праздник отмечают в России и мире

24 июня в России вспоминают первый в истории СССР Парад Победы в Великой Отечественной войне. Тем временем Республика Чувашия отмечает день основания. 39-летие празднует Лионель Месси. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 24 июня и какие приметы соответствуют этому дню.

© Lenta.ru

Праздники в России

День Парада Победы 1945 года

81 год назад по Красной площади прошел Парад Победы — первое шествие участников Великой Отечественной войны и учащихся военных академий. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. Главной особенностью события стало то, что солдаты бросили к подножью мавзолея 200 знамен поверженных дивизий нацистской Германии — как символ окончательной победы СССР во Второй мировой войне.

День Республики Чувашия

24 июня день рождения отмечает Республика Чувашия. Для региона праздник — официальный выходной день. Жители могут прогуляться по набережной Волги всей семьей, принять участие в конкурсах или сходить на концерт. Каждый год города и округа республики соревнуются за право стать центром празднования — в победившем населенном пункте, как и в столице, городе Чебоксарах, проходят самые красочные мероприятия.

Праздники в мире

Международный день феи

24 июня отмечается Международный день феи — сказочного персонажа из кельтского и германского фольклора. Это выдуманное летающее существо, похожее на крошечного человечка, по легендам, обладает сверхъестественными способностями и шкодливым характером.

В этот день все поклонники сказаний и мифов собираются вместе, берут в руки волшебные палочки, надевают игрушечные крылья и развлекаются, изображая фей из историй детства.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 июня

Международный день женщин-дипломатов; День цветных стекол; Праздник чувств.

Какой церковный праздник 24 июня

Праздник иконы Божией матери «Достойно есть» (Милующая)

Икона «Достойно есть» хранится на Афоне. Согласно преданию, явилась она в 980 году: в один из воскресных дней к послушнику в келью постучался неизвестный инок. Тот впустил гостя, и они вместе встали перед иконой Божией Матери «Милующей» для молитвы. Вдруг инок подчеркнул, что одну из строк песнопения он привык начинать со слов «Достойно есть, яко воистинну, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего...».

Во время пения этой неслыханной ранее песни икона Богоматери, перед которой стояли инок и послушник, засияла небесным светом. После этого, назвав себя Гавриилом, странник вдруг стал невидим. Позже икону Божией Матери, перед которой впервые была воспета песнь «Достойно есть», перенесли в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы Кареи (административного центра Афона).

Какие еще церковные праздники отмечают 24 июня

Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита; Дeнь пaмяти cвятыx aпocтoлoв Вapфoлoмeя и Вapнaвы.

Приметы на 24 июня

Если собрать в этот день травы на засушку, от них не будет пользы — один только вред. Если начать 24 июня что-то новое или затеять переезд, все обернется неприятностями. Если в ночь на 24 июня тепло, будет хороший урожай яблок и груш.

Кто родился 24 июня

«Советская Мэрилин Монро», актриса Марина Ладынина появилась на свет 24 июня. Несмотря на скромные манеры на экране, в жизни она была очень упертым человеком. Например, звезда фильмов «Кубанские казаки», «Секретарь обкома» и «Свинарка и пастух» до конца жизни была беспартийной: она говорила, что из всей партий «признает только партию человечности».

Ладынина была главной суперзвездой СССР: поклонники со всей страны Москва, Ладыниной» — и послания тем не менее всегда доходили.

Аргентинский футболист Лионель Месси начал спортивную карьеру под влиянием бабушки: именно она привела четырехлетнего внука на его самую первую тренировку. Бабушки не стало, когда Месси было 11, но до сих пор все свои голы он посвящает ей, с этим связан знаменитый жест футболиста — после очередного гола он поднимает указательные пальцы и смотрит в небо.

Сейчас Месси — самый титулованный футболист мира, считается одним из лучших игроков всех времен и народов.

Кто еще родился 24 июня

Роберт Дауни – старший (1936 — 2021) — американский актер и режиссер; Григорий Котовский (1881 — 1925) — командир Красной Армии; Сергей Филиппов (1912 — 1990) — советский актер.