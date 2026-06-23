В Брянской области ввели запрет на заправку топлива в емкости

Запрет на заправку топлива в емкости введен в Брянской области для избежания создания его искусственного дефицита. Как сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в "Максе", также было поручено разобраться с высокими ценами на бензин у местных АЗС.

"В Брянской области наблюдается незначительный рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов. Есть проблема с региональными заправками - дал поручение разобраться с ценами на топливо, потому что поступают жалобы жителей. Чтобы избежать создания искусственного дефицита, введен запрет на заправку в емкости. Да, есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками, решаем и этот вопрос", - написал он.

Врио губернатора добавил, что брянские власти держат во внимании ситуацию с топливом в регионе.