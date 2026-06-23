Диетолог рассказала, кому нельзя есть помидоры со шкурской

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала о вреде помидоров со шкуркой. Об этом сообщает 360.ru.

По словам Белоусовой, употребление таких помидоров может навредить людям с гастритом. Диетолог добавила, что при обострении гастрита, энтерита и колита из рациона лучше исключить любые свежие овощи. Людям со здоровым желудком помидоры со шкуркой не вредят, потому что она тоже содержит полезные вещества для микрофлоры кишечника.

«Когда нет обострения этих заболеваний, противопоказаний по помидорам нет. Если заболевания хронические все-таки есть — по возможности лучше шкурку от помидоров очищать», — заявила она.

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