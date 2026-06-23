Кухарук призвал жителей региона не создавать искусственного дефицита топлива

Власти Ханты-Мансийского автономного округа призвали не создавать искусственного дефицита топлива. Об этом сообщил в "Максе" губернатор Югры Руслан Кухарук.

"Уважаемые жители Югры, для сохранения стабильной ситуации крайне важно не создавать искусственного дефицита нефтепродуктов. <…> Ситуация с поставками топлива находится под контролем, запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве", - написал он.

Кухарук сообщил, что провел оперативное совещание по ситуации с обеспечением топливом в Югре с участием представителей правительства округа и регионального управления Федеральной антимонопольной службы. По его словам, с учетом отмеченного повышенного спроса на бензин и дизель, с целью недопущения искусственного дефицита, а также спекуляций и перепродаж, на ряде АЗС региона установлены ограничения по объему отпускаемого топлива.

"В целях стабилизации обстановки дал поручение департаменту экономического развития Югры совместно с главами муниципалитетов взять на особый контроль наличие топлива на всех АЗС и ежедневно докладывать о ситуации", - написал глава региона.

Он уточнил, что управление ФАС по автономному округу проведет дополнительные проверки обоснованности цен на топливо. Также Кухарук подчеркнул, что по информации департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры, предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным, водным и воздушным транспортом, полностью обеспечены необходимыми ресурсами.