Московская выпускница набрала 400 баллов по четырём предметам ЕГЭ

Московская выпускница получила максимальные 400 баллов по четырём предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — русскому языку, профильной математике, химии и физике, сообщили в департаменте образования и науки столицы.

«Это результат огромной работы нашей выпускницы и, конечно, заслуга её педагогов. Такой пример вдохновляет», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что выпускница также ожидает результаты ЕГЭ по информатике.

Ранее стало известно, что в Приморском крае 22 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. 17 из них — из Владивостока. В прошлом году в городе таких результатов было семь.

Кроме того, в Удмуртской Республике 23 выпускника получили максимальные результаты по итогам первых ЕГЭ. Литературу на 100 баллов сдали 11 человек, химию — 12.