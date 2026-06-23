Россиянам показали реальные «эмоциональные качели» из жизни тигров на Дальнем Востоке. Кадры с дикими полосатыми хищниками публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На видео показали ночную съемку в месте, где чаще всего встречают тигров. В фотоловушку попали моменты, когда семейство прилегло на мягкой листве под скалой и спит. Тогда же некоторые из тигров спокойно облизываются. В то же время вся эта «сонная идиллия» под мелодию, которая известна по мультсериалу «Смешарики», прерывается кадрами, где запечатлена морда одного из молодых тигров. Он активно обнюхивает фотоловушку и как бы пытается ее сломать.

Все это, как отмечается, было снято всего за один вечер в нацпарке. «Всем движет любопытство: диким животным интересно, что это за объект, чем пахнет и можно ли его съесть», — пояснили специалисты. Также они отметили, что чаще всего лесные камеры интересны детенышам или молодым особям.

Ранее еще одному полосатому «журналисту» подбросили новости и сенсации из жизни приморского леса. Тигр проверил «лесную ленту новостей» и попал в объектив камеры.