Раскрыто влияние фастфуда на когнитивные функции

Биохимик и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская рассказала о влиянии фастфуда на когнитивные функции организма. Об этом сообщает News.ru.

По словам Дивинской, частое употребление фастфуда оказывает негативное влияние на когнитивные функции. Она добавила, что связь между фастфудом и ухудшением когнитивных показателей фиксируют 78,5% исследований.

«Когортное исследование показало: у тех, кто получал из фастфуда бо́льшую долю суточных калорий, когнитивное снижение шло быстрее. Скорость снижения умственных функций у них оказалась на 28% выше, а исполнительных — на 25% выше», — заявила она.

Эксперт также добавила, что исполнительные функции играют ключевую роль в процессе принятии решений, планировании и переключении между задачами. Кроме того, сладкие и ультрапереработанные продукты оказывают негативное влияние на речевые навыки и скорость обработки информации.

«Механизм пока изучается, но вероятные пути известны: системное воспаление, нарушение микробиоты кишечника, окислительный стресс и прямое влияние насыщенных жиров на структуры префронтальной коры... Причинно-следственная связь пока не доказана окончательно, но данные достаточно последовательны, чтобы задуматься», — добавила Дивинская.

Ранее эксперт рассказала о том, как бороться с ночным перееданием.