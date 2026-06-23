Невестка Ножкина рассказала подробности о его смерти

Невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия рассказала подробности о его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лидии Ножкиной, в последние дни жизни артист перестал есть и пить. Она также добавила, что два года назад Михаил Ножкин перенес операцию, после которой перестал выходить из дома и поддерживать связь со знакомыми.

«Он находился дома, за последние где-то дней десять он перестал кушать, а где-то за пять дней до своего ухода он уже не ел и не пил. Видимо, наступил момент, когда организму уже стало тяжело. Он тихо скончался дома, можно сказать, у меня на руках», — рассказала она.

Ножкин умер 22 июня на 90-м году жизни.