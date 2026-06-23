В Перми чиновники в июне отчитались об уборке снега с дороги

19 января жительница Перми оставила обращение на портале «Управляем вместе». Жалоба касалась внутриквартального проезда, который не чистился от снега с начала сезона, сообщает VK-паблик «Пермь с огоньком».

«Дальше началась переписка с администрацией Свердловского района: сначала сообщили, что запрос направлен в обслуживающую организацию; затем сослались на сильные снегопады и «авральный режим» подрядчиков; позже признали, что уборка фактически не выполнена, и снова отправили требование исполнителю», — говорится в публикации.

Финальный ответ, как уточняют авторы поста, пришел 22 июня.

До этого стало известно, что ради концерта Надежды Бабкиной во Владимире на семь часов перекроют движение.

24 июня во Владимире на время проведения общегородского массового мероприятия будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Большая Московская, переходящая в Большую Нижегородскую, является центральной улицей Владимира. В общей сложности движение будет перекрыто на протяжении семи часов.

Как удалось выяснить «Газете.Ru» общегородским массовым мероприятием станет фестиваль-марафон «Песни России», организатором которого является народная артистка Надежда Бабкина.