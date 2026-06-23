Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра и поэта-песенника Михаила Ножкина.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия... Ушёл из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк», — говорится в телеграмме главы государства.

По словам Путина, в творчестве Ножкина звучали пронзительно искренне, проникновенно темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине.

Советский и российский актёр театра и кино Михаил Ножкин умер 22 июня в возрасте 89 лет.