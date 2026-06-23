В Москве завершилась юбилейная конференция TECH WEEK

17–18 июня 2026 года в Москве прошла XV юбилейная конференция TECH WEEK. Мероприятие собрало более 2500 участников, 305 спикеров и 50 экспонентов, став одной из ключевых площадок по обсуждению применения искусственного интеллекта в бизнесе.

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Организатором выступила Корпорация «Синергия».

За два дня работы конференции прошло 11 тематических направлений, охвативших ключевые области цифровой трансформации — от внедрения искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов до развития торговли, производства, логистики, маркетинга и управления командами. Участники обсуждали практические подходы к использованию технологий и реальные кейсы их применения в компаниях.

© Пресс-служба

Отдельное внимание было уделено дискуссиям о том, как организации выстраивают стратегию перехода к использованию искусственного интеллекта, а также о его применении в управлении персоналом — от подбора сотрудников до их удержания. В деловой программе также прозвучали доклады о работе с данными, развитии языковых моделей и автоматизации внутренних процессов компаний.

Как отметила генеральный директор TECH WEEK Елена Алончикова, задача конференции — дать участникам не теорию, а готовые инструменты для развития бизнеса и повышения эффективности работы.

В течение двух дней на площадке работала выставка технологических решений, где ведущие компании демонстрировали готовые инструменты и кейсы внедрения инноваций в бизнес.

© Пресс-служба

Участники получили возможность ознакомиться с прикладными решениями и обменяться опытом с представителями отрасли.

Следующая конференция TECH WEEK состоится 18–19 ноября 2026 года.