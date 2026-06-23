Мурашко: Россия переломила негативный тренд оттока медицинских кадров

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что России удалось переломить устойчивый негативный тренд сокращения числа медицинских работников, усилившийся в период пандемии. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Нам удалось переломить стойкий и крайне негативный тренд на снижение численности медицинских работников, который усилился в пандемию», — сказал Мурашко.

Глава ведомства отметил, что кадровый потенциал во многом зависит от приёма в вузы. С 2020 года приём на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру — на 30%.

Особо он выделил рекордный рост приёма на программы среднего профессионального образования — на 49%.

Ранее Мурашко сообщил, что Россия на 70% обеспечивает себя жизненно важными лекарствами.