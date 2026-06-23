Фальков: вузы России готовы к приемной кампании

Российские вузы полностью готовы к проведению приемной кампании 2026 года, система высшего образования сфокусирована на задачах кадрового обеспечения экономики и социальной сферы страны. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании, нацелены обеспечить самый широкий доступ выпускникам школ, колледжей и вообще в целом граждан в получении высшего образования. Система сфокусирована на задачах кадрового обеспечения нашей экономики и социальной сферы", - сказал Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

Приемная кампания в вузы стартовала 20 июня.