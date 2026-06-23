В ГД призвали создать на "Госуслугах" сервис отслеживания платежей по алиментам

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением внедрить на "Госуслугах" сервис, позволяющий отслеживать начисления и платежи по алиментам. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас у граждан, в пользу которых взыскиваются алименты, нет удобного приложения с информацией о том, какая сумма должна быть уплачена, какие платежи поступили, имеется ли задолженность, когда деньги были перечислены должником или работодателем.

"Просим Вас <…> рассмотреть возможность внедрения на портале "Госуслуги" отдельного защищенного раздела "Цифровой сервис "Алименты", позволяющего взыскателям и плательщикам алиментов отслеживать начисления, платежи, задолженность, перечисление денежных средств, действия судебного пристава-исполнителя, постановления и обращения по алиментному исполнительному производству, а также формировать электронную выписку по алиментам за выбранный период", - указано в письме.

По мнению авторов запроса, это позволит сделать исполнение алиментных обязательств более прозрачным и понятным для граждан, сократить количество повторных обращений в ФССП, снизить число жалоб и споров о платежах, упростить получение справок и выписок, повысить доверие к цифровым сервисам исполнительного производства, а также обеспечить более эффективную защиту прав детей на своевременное получение содержания.