МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с судебными повестками

Мошенники освоили новую схему — рассылку россиянам фейковых судебных повесток от лица подразделений министерства внутренних дел, пишет пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале.

В киберполиции пояснили, что в последние недели были зафиксированы случаи рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений УБК.

«Это одна из разновидностей мошеннических атак с «обратным звонком», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в рамка реализации этой схемы аферисты отправляют потенциальным жертвам на почту письмо, в котором представляются «полицейским следователем-офицером» и рассказывают о «судебной повестке» против IP-протокола пользователя.

В послании говорится, что если получатель не ответит на «уведомление» в течение суток, то в отношении него будут предприняты «серьезные юридические меры».

Ранее в УБК сообщили, что жулики начали маскировать вредоносное программное обеспечение под автоматическое уведомление антивируса.

Позже в ведомстве уточнили, что аферисты улучшили схему этого типа — стали распространять вредоносные программы под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России».