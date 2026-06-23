Озвучены страшные предзнаменования перед смерчем в Свердловской области

Вечером 22 июня на Свердловскую область обрушился смерч, повредивший 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач, сообщает kp.ru.

Полностью разрушены 32 дома, пострадали 16 человек. Природное явление, нетипичное для России, стало разрушительным. Житель Кушвы Мирон рассказал, что перед смерчем птицы начали странно кружить над прудом, затем погас свет и поднялся сильный ветер.

Его отец первым заметил торнадо и предупредил коллег, они успели укрыться в здании. Производство пострадало, но люди не пострадали. Свет в домах дали, но светофоры пока не работают.

Другая местная жительница Валентина заметила необычный цвет неба и свистящий звук перед началом смерча. Ее собака металась по двору, пытаясь предупредить хозяев. Женщина сначала приняла столб смерча за мираж, но, осознав опасность, сняла пса с цепи и укрылась в кирпичном гараже. Сейчас на месте работают спецмашины, помогая жителям. Паники нет, сообщают очевидцы.

Ранее сообщалось, что ураган снес малый купол с крестом с двухсотлетнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области.