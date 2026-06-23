Стало известно, кто может унаследовать имущество актера Ножкина

Внебрачный сын покойного актера и поэта Михаила Ножкина может претендовать на его наследство при соблюдении юридических формальностей, заявил News.ru адвокат Александр Бенхин. Ключевой фактор — наличие завещания или судебное подтверждение родства.

Если Ножкин при жизни признавал внебрачного сына и оставил завещание в его пользу, наследник получит все имущество через полгода, пояснил адвокат. При отсутствии документа вступает в силу очередность наследования. Внебрачному сыну потребуется судебное решение и тест ДНК. При подтверждении родства он становится наследником первой очереди.

О смерти Ножкина стало известно накануне. Причиной кончины артисты стала продолжительная болезнь. Со слов семьи артиста, в последние дни Ножкин не хотел ни есть, ни пить.

10 июня стало известно, что на 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Она умерла после продолжительной болезни. В Театре российской армии отметили, что его сотрудники готовились к ее юбилею.