Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с успешным окончанием учебы.
"Товарищи офицеры, дорогие друзья, сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции приветствуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов", - сказал он. "Вы образцово проявили себя в освоении курса учебных заведений министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. На "отлично" сдали профильные дисциплины, показали высокий уровень боевой и специальной подготовки. Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами, а значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны", - подчеркнул глава государства.