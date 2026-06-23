В Чечне стартовали кампании по выборам главы и парламента региона

Избирательные кампании по выборам главы региона и депутатов парламента республики официально стартовали в Чечне. Об этом сообщили в избирательной комиссии республики.

"Сегодня, 23 июня 2026 года, официально дан старт избирательным кампаниям по выборам главы Чеченской Республики и депутатов парламента Чеченской Республики шестого созыва. Соответствующее решение республиканского парламента опубликовано в сетевом издании "Вести Республики", после чего оно вступило в силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Чечне выборы главы региона, депутатов Госдумы, парламента республики, а также представительных органов 15 муниципальных округов и города Грозного пройдут в единый день голосования 20 сентября.