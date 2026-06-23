В Чечне стартовали кампании по выборам главы и парламента региона
Избирательные кампании по выборам главы региона и депутатов парламента республики официально стартовали в Чечне. Об этом сообщили в избирательной комиссии республики.
"Сегодня, 23 июня 2026 года, официально дан старт избирательным кампаниям по выборам главы Чеченской Республики и депутатов парламента Чеченской Республики шестого созыва. Соответствующее решение республиканского парламента опубликовано в сетевом издании "Вести Республики", после чего оно вступило в силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Чечне выборы главы региона, депутатов Госдумы, парламента республики, а также представительных органов 15 муниципальных округов и города Грозного пройдут в единый день голосования 20 сентября.
"На выборах депутатов парламента Чеченской Республики шестого созыва замещению подлежит 41 депутатский мандат. На муниципальных выборах будет замещено 340 депутатских мандатов. Все муниципальные выборы пройдут по пропорциональной избирательной системе", - добавили в избирательной комиссии.