Ситуация в Крыму сегодня: новые землетрясения, атаки и бензин

Минувшей ночью Крым оказался в числе российских регионов, где системы ПВО отражали массированные атаки дронов ВСУ, пишут «Аргументы и факты». Всего над Россией, а также над Черным и Азовскими морями дежурные силы перехватили и уничтожили 143 украинских дрона.

Накануне стало известно, что работу детских лагерей и оздоровительных комплексов в Крыму приостановили до осени. В связи с этим в Международном детском центре «Артек» сейчас прорабатывают логистику для возвращения детей в российские регионы. Весь процесс координируют сотрудники специальных служб, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Родители могут забрать детей самостоятельно, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Также в районе полуострова все еще наблюдается геологическая активность. Возле Севастополя было зафиксировано около двух десятков подземных толчков магнитудой до 4,4, эпицентр которых находился в море. Сейсмологи РАН предупреждают, что повторные волны - афтершоки - могут фиксироваться у побережья еще несколько дней или даже недель. Впрочем, ученые полагают, что на суше эти колебания ощущаться уже не будут.

Параллельно в нескольких крупных населенных пунктах полуострова, включая Евпаторию, Джанкой и Саки, произошли масштабные отключения света. В компании «Крымэнерго» пояснили, что авария вызвана технологическими нарушениями в электрических сетях, и пообещали вернуть электричество в течение суток.

Кроме того, 23 июня временно закрылся один из участков Крымской железной дороги. Теперь поезда «Таврия» следуют только до станции Керчь Южная, а дальше людей везут специальными автобусными шаттлами.

Ограничения коснулись и автомобилистов: на крымских заправках полностью остановили свободную продажу топлива для рядовых граждан и коммерческих компаний. Бензин и дизель сейчас отпускают только для автомобилей экстренных и государственных служб. В Кремле прокомментировали эту меру, заявив, что профильные ведомства ведут напряженную работу для минимизации последствий ситуации.